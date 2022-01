Moto: Marquez fa un altro passo avanti a Portimao 'molto felice'

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il pilota Honda Marc Marquez continua il suo processo di recupero mentre ci avviciniamo alla nuova stagione 2022. Dopo aver ricevuto il nulla osta medico, il catalano è tornato in azione pochi giorni fa praticando motocross sul circuito di Ponts (Lleida) dove ha riscontrato sensazioni positive e ha fatto un altro passo avanti questo fine settimana affrontando un prezioso test privato all'Autódromo Internacional do Algarve a Portimao misurandosi così anche con la velocità.

Avendo confermato un netto miglioramento dopo i problemi alla vista, con la diplopia con cui ha fatto i conti negli ultimi mesi, il #93 ha iniziato a registrare progressi costanti. A Portimao, dove ha condiviso la pista col fratello, Alex Marquez (LCR Honda Castrol), lo spagnolo ha avuto l'opportunità di guidare una RC213V-S stradale avendo così delle sensazioni più simili possibili a quelle che avrebbe guidando una moto da Gran Premio. L'otto volte campione ha concluso 65 giri, 300 chilometri, l'equivalente di quattro gare. Una prova del fuoco in tutti i sensi che si è conclusa con sensazioni positive, in attesa di essere annunciate anche attraverso un comunicato ufficiale.

"Mi sento molto felice, prima di tutto per essere tornato in pista e anche perché abbiamo potuto confermare le sensazioni che ho avuto già giorni fa su una moto da cross anche qui con la moto da strada. È una bella sensazione, una sensazione di sollievo perché mentre guidavo non avevo alcun fastidio alla vista. Dato che non guido da così tanto tempo, ho notato alcune aree fisiche in cui mi manca un po', ma questo è solo perché non ho potuto fare il mio solito pre-stagione. Ho portato a termine un'intensa giornata di guida con long run, sono molto contento dei risultati. Abbiamo due settimane prima dell'inizio dei test a Sepang, quindi ne approfitterò per intensificare la mia preparazione fisica e allenarmi sulla moto". (ANSA).