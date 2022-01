Dakar: moto, Sunderland vince l'edizione 2022

(ANSA) - GEDDA, 14 GEN - Sam Sunderland, 32 anni, ha vinto il suo secondo rally-raid Dakar nella categoria moto, dopo un primo successo nel 2017 in Sud America. Ha preceduto il cileno Pablo Quintanilla (Honda) e l'austriaco Matthias Walkner (KTM). Primo motociclista britannico a vincere la Dakar, Sunderland era andato vicino al bis nel 2019, finendo poi 3/o dietro i compagni di squadra Toby Price e Matthias Walkner, e di nuovo nel 2021, quando giunse ancora 3/o sulla scia di Kevin Benavides e Ricky Brabec.

Dopo sei edizioni disputate con il team ufficiale Red Bull KTM, è entrato a far parte del team ufficiale GasGas. In un'edizione particolarmente movimentata, Sunderland, leader della classifica generale durante la prima settimana, è riuscito a riprendersi il primo posto dal cognato Adrien Van Beveren - Sunderland è sposato con la sorella del pilota francese - solo alla vigilia dell'arrivo.

Nella categoria auto il qatariota Nasser al-Attiyah (Toyota) dovrebbe vincere la sua quarta Dakar, dopo i successi del 2011, 2015 e 2019. (ANSA).