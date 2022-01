Dakar: moto; Bort vince la 4/a tappa, Petrucci terzo

(ANSA) - QAISUMAH, 05 GEN - Joan Barreda Bort (Honda) ha vinto la 4/a tappa del rally-raid Dakar, nella categoria moto, una speciale di 464 chilometri tra Qaisumah (nordest) e Ryadh.

Per lo spagnolo, che ha sempre vinto almeno una tappa della Dakar in ogni edizione dal 2012, è il secondo successo in tre giorni. Bort ha preceduto il cileno Pablo Quintanilla (Honda) e l'italiano Danilo Petrucci (KTM). Questo è il primo podio per "Petrux", ex pilota della MotoGP ed esordiente nei rally-raid, che ora è in fondo alla classifica dopo il guasto tecnico in cui è incappato lunedì.

Nella classifica generale, l'inglese Sam Sunderland (KTM) mantiene il comando con tre minuti di vantaggio sull'austriaco Matthias Walkner (KTM), vincitore nel 2018 e 8/o oggi. Barreda Bort risale al 6/o posto dopo le sue due vittorie in tre giorni.

Il podio provvisorio è completato dal francese Adrien Van Beveren (Yamaha), ora relegato a 4 minuti e 54 secondi da Sunderland dopo aver conquistato il 12/o posto in questa tappa, un quarto d'ora dietro a Bort. (ANSA).