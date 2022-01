Dakar: moto; Barreda Bort vince la 2/a tappa, si ferma Petrucci

(ANSA) - ROMA, JAN 3 - Lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) ha vinto lunedì la seconda tappa della Dakar 2022 nella categoria motociclistica tra Ha'il e al-Qaisumah (nord-est), su una speciale di 338 km. Si è imposto precedendo il britannico Sam Sunderland (Ktm) di 5:33 e il vincitore del 2021 Kevin Benavides (Ktm) di 5:54.

Nella classifica generale Sunderland ha preso il comando davanti al francese Adrien Van Beveren (Yamaha), autore di un sesto posto di tappa. Leader all'inizio della tappa, l'australiano dela Ktm Daniel Sanders occupa ora il terzo posto in classifica.

Problemi per Danilo Petrucci: il pilota della MotoGp si è fermato durante la frazione per noie tecniche alla sua Ktm, ma la nuova formula jolly gli consentirà di restare in gara, anche se non più per le posizioni che contano. (ANSA).