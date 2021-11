Tapiro di diamanti per Rossi, "ma io non vado in pensione"

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Quando il Motomondiale riprenderà sarà dura, ma smettere era la scelta giusta e comunque andrò a correre con le macchine. Di sicuro non vado in pensione". Così Valentino Rossi ricevendo uno speciale Tapiro d'oro tempestato di diamanti, il settimo ricevuto in carriera da 'Striscia la notizia' a 16 anni dal primo.

"Lo storico rivale Marquez è contento che hai smesso?", ha chiesto Valerio Staffelli mentre consegnava il premio al nove volte campione del mondo: "Non gliel'ho chiesto, perché i rapporti sono rimasti un po' arrugginiti", ha risposto Rossi.

(ANSA).