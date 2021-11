Moto: Rossi, pensare non correre più mette tristezza e nostalgia

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Rossi protagonista all'Esposizione internazionale delle due ruote. Eicma e Yamaha hanno dedicato al nove volte campione del mondo un evento speciale per permettergli di abbracciare ancora una volta i tifosi, 'One More Lap'. Valentino è salito sul palco direttamente su una moto con una livrea speciale col numero '60', omaggio ai 60 anni della casa di Iwata: "Non sarà più lo stesso per me: pensare di non correre più e non salire più sulla M1 è tosta, ci vuole un po' di tempo". Dopo quest' 'ultimo giro', Valentino ha parlato in diretta a Sky: "E' stata una grande emozione rivedere i tifosi.

Peccato per il maltempo, non ha smesso un attimo di piovere...sono stati molto coraggiosi, faceva anche freddo, ma loro non mi hanno mollato neanche oggi. E' stato bellissimo avere tutto il loro supporto dall'inizio della carriera, vedere sempre le piste colorate di giallo era emozionante, mi dava una grande carica".

"A Valencia - continua Rossi - ho cercato di fare un weekend più normale possibile, speravo di fare una gara decente. Ora è difficile, capita di pensare che non guiderò più la M1, che non sono più un pilota di MotoGP, mette abbastanza tristezza e nostalgia, ma va bene, piano piano mi ci sto abituando". Poi Valentino parla del suo futuro sportivo lontano dalla MotoGp: "settimana prossima ci sarà la 100km del Ranch, parteciperanno un sacco di piloti fortissimi di MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike, Motocross... Le quattro ruote? L'8 gennaio correremo con la Ferrari ad Abu Dhabi, una gara che faccio sempre con Uccio e mio fratello Luca. Per l'anno prossimo sto decidendo tra 2-3 campionati diversi e con che team correre, non ho ancora deciso". Chiusura su Maradona a un anno dalla sua morte. "Una vita al limite, è stato il più grande di tutti, forse il più grande sportivo di tutti i tempi". (ANSA).