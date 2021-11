Da Rossi a Bagnaia, serie Amazon dietro quinte MotoGp

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Dopo Netflix con 'Formula 1: Drive to survive' è Amazon Prime video a entrare nel mondo delle corse dalla porta principale. Lo fa con un serie dedicata alla MotoGp e che sarà presentata in anteprima nel 2022. Prodotta da The mediapro studio, in collaborazione con Dorna sports, porterà gli spettatori dietro le quinte del campionato di motociclismo più veloce del mondo.

La nuova serie conterrà otto episodi da 50 minuti che seguono alcuni dei più grandi nomi di questo sport, tra cui la leggenda Valentino Rossi (Petronas Yamaha Srt), l'otto volte campione del Mondo Marc Marquez (Repsol Honda Team), l'appena incoronato campione 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGp), il secondo classificato Francesco 'Pecco' Bagnaia (team Ducati Lenovo), il campione 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) e Jack Miller (Team Ducati Lenovo), nonché team manager e figure chiave all'interno del paddock. La serie sarà presentata in anteprima esclusivamente su Prime video in Francia, Italia e Spagna e in più di 150 paesi e territori nel 2022, inclusi Regno Unito e Stati Uniti. (ANSA).