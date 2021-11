Gp Valencia: a Miller le libere, Rossi prudente

E' di Jack Miller su Ducati la seconda sessione di prove libere per il Gp della Comunità Valenciana, ultima prova del Mondiale 2021. Il pilota australiano, su pista asciutta dopo la pioggia che ha disturbato la Fp1, ha chiuso il miglior giro in 1'30''927, precedendo di 12 millesimi la Honda di Pol Espargaro e di 68 il compagno di scuderia Francesco Bagnaia. Nella top ten anche Andrea Dovizioso, nono con la Yamaha Petronas, mentre Valentino Rossi ha chiuso al 21/o posto, con un ritardo di 1,3 secondi da Miller. Anche con la pista asciutta, nella seconda sessione non sono mancate le cadute, di cui è rimasto vittima anche il campione del mondo, Fabio Quartararo, che ha terminato all'11/o posto.