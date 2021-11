Valencia: Repsol Honda non schiera sostituto Marc Marquez

Il Team Repsol Honda di MotoGp non schiererà un sostituto di Marc Marquez nel Gran Premio di Valencia del prossimo fine settimana. Il pilota spagnolo - che salterà anche i test di Jerez - aveva dovuto rinunciare già al Gp di Portogallo dopo una caduta durante un allenamento in fuoristrada che gli ha procurato un nuovo episodio diplopia (vista doppia).

Pol Espargaro, con 100 punti decimo in classifica generale, correrà quindi da solo. "Per prima cosa - spiega il 30enne - voglio augurare a Marc tutto il meglio in questo momento difficile e spero che possa riprendersi presto e bene. La sua assenza ovviamente si farà sentire in pista, ma arriviamo a Valencia ancora motivati a fare il nostro lavoro al meglio. È un circuito che mi piace molto, ho ottenuto il mio primo podio in MotoGp nel 2018 e penso che possiamo fare bene lì quest'anno.