Gp Portogallo: Bagnaia precede Quartararo nelle libere 3

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Un millesimo di secondo permette a Francesco Bagnaia e alla sua Ducati di precedere il neocampione della MotoGp, Fabio Quartararo, nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo. Il torinese ha chiuso il suo miglior giro in 1'39''202, con il francese, dominatore delle libere di ieri, che all'ultimo tentativo non è riuscito per un soffio a superarlo. Terzo tempo per Joan Mir con la Suzuki, staccato solo di 25 millesimi da Bagnaia, e quarto per Jack Miller su Ducati.

Completano la top 10 Alex Marquez (Honda), Franco Morbidelli (Yamaha), Alex Rins (Suzuki), Pol Espargaro (Honda), Luca Marini (Ducati) e Jorge Martin (Ducati). Dei 22 piloti in pista, ben venti sono racchiusi nell'arco di poco più di un secondo, con Valentino Rossi 17/o. Fanno eccezione Aleix Espargaro e Maverick Vinales, i portacolori della Aprilia, che accusano un ritardo di oltre un secondo e mezzo. (ANSA).