MotoGp, a Misano libere 3 a Zarco

Johann Zarco su Ducati-Pramac ha dominato le terze libere (1'40''384) del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Misano di classe MotoGp. Dietro al francese, sulla pista bagnata, si è piazzato il suo compagno di squadra Jorge Martin (+0''087), terzo Jack Miller su Ducati (+0''136). Completano la top 10, quindi accedono direttamente alle Q2, Miguel Oliveira su Ktm-Red Bull, Marc Marquez e Pol Espargaro su Honda-Repsol, Franco Morbidelli su Yamaha ufficiale, Aleix Espargaro su Aprilia, Danilo Petrucci su Ktm-Tech 3 e Luca Marini su Ducati del team Sky Vr46 Avintia.

Fuori dai primi dieci sia Francesco Bagnaia (11/o) sia Fabio Quartararo (15/o), leader del mondiale, che quindi dovranno giocarsi l'accesso ai primi posti in griglia passando dalle Q1. Solo 23/o Valentino Rossi, che ha dedicato ai suoi tifosi il casco con cui correrà per l'ultima volta a Misano (oltre a un cuore e ai simboli del sole e della luna, viene raffigurata la tribuna con i suoi supporter). Brutta caduta per Lorenzo Savadori (Aprilia), che si è fratturato la clavicola destra.