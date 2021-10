Gp Italia: Marquez: 'A Misano in una situazione migliore'

"Torniamo a Misano in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare un po' di più". Così Marc Marquez in vista del Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. "Ora iniziamo le ultime tre gare dell'anno, quindi speriamo di poter continuare il trend degli ultimi gran premi e concludere bene la stagione", aggiunge il pilota Repsol Honda, in ottima forma con tre piazzamenti consecutivi tra i primi cinque, tra cui un podio ad Aragon e una vittoria ad Austin.

"Nell'ultima gara qui - ricorda - ho avuto una battaglia molto divertente con Miller e Mir, quindi speriamo di poter combattere ancora una volta. Vediamo cosa accadrà, le condizioni potrebbero essere molto diverse anche se sono trascorse solo poche settimane".

Per il suo compagno di scuderia, Pol Espargarò, "è ora di concentrarsi e concludere la stagione con un ottimo risultato nelle ultime tre gare. C'è del buon potenziale a Misano, soprattutto dopo i test in cui abbiamo potuto provare".