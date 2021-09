Moto: Ducati Bagnaia domina primo giorno test a Misano

Ducati protagonista anche nella prima giornata di test della MotoGp a Misano. Dopo aver trionfato domenica, Francesco Bagnaia si prende anche la soddisfazione del miglior tempo in 1'31''524 precedendo le Honda di Pol Espargaro (+0''107) e Takaaki Nakagami (+0''389). Settimo il compagno di squadra di Bagnaia in Ducati Jack Miller (+0''520) davanti al leader del Mondiale su Yamaha Fabio Quartararo (+0''539). Bene l'Aprilia quinta con Aleix Espargaro (+0''465). Undicesimo Valentino Rossi su Yamaha Petronas a 0''646 dal primo.

Domani sempre sul circuito di Misano si terrà un'altra sessione di test in chiave 2022.

