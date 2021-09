Moto: Dovizioso alla Yamaha, contratto per il 2021-2022

Andrea Dovizioso si unirà al Petronas Yamaha Team per il resto della stagione 2021, sostituendo Franco Morbidelli, che si trasferisce al Monster Energy Yamaha MotoGP.

Il pilota forlivese ha firmato con il team malese anche per la stagione 2022 e sarà in sella alla Yamaha a partire dal GP di San Marino di questo fine settimana.

Tornando di nuovo al fianco del suo ex compagno di squadra Fabio Quartararo, Morbidelli passa dunque al team ufficiale Monster Energy Yamaha MotoGP, già dalla gara sammarinese. E vi rimarrà anche per le stagioni 2022 e 2023.

"Anche se non mi aspettavo di tornare in MotoGP in questo modo, non ho mai chiuso la porta in faccia ed è bello essere qui con Yamaha e Petronas Yamaha SRT - ha dichiarato Dovizioso - Volevo provare a godermi una nuova situazione e sono davvero felice di essere tornato. Sarà interessante guidare una moto completamente diversa da quella precedente e non vedo l'ora di fare questa esperienza. Ho visitato la squadra ad Aragon e sembrava quasi che fosse di nuovo il 2012 e sedersi sulla moto Yamaha è stato altrettanto bello".