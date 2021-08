Gp Malesia cancellato per Covid, sostituito da corsa a Misano

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - E' stato cancellato il Gran premio motociclistico della Malesia, che si sarebbe dovuto svolgere sul circuito di Sepang dal 22 al 24 ottobre. Sarà sostituito da un'altra gara (il nome non è ancora stato deciso), che si terrà nelle stesse date sul Misano world circuit Marco Simoncelli. Il circuito romagnolo, dove il 19 settembre si terrà il Gran premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, ospiterà così due Gp in questa stagione.

La cancellazione del Gp in Malesia è legata alle restrizioni anti-Covid per l'ingresso nel Paese. (ANSA).