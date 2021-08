Vinales "chiedo scusa a Yamaha, ho sbagliato"

"Chiedo scusa alla Yamaha, ho guidato nel modo sbagliato negli ultimi giri. Non ho mai voluto mettere in pericolo gli altri o danneggiare la moto ma ammetto di avere sbagliato. Ho reagito male alla frustrazione che sentivo per risultati che non arrivano". Così Maverick Vinales, in un'intervista esclusiva a Sky Sport. Il pilota spagnolo è stato sospeso dal suo team per il Gp d'Austria con l'accusa di aver commesso azioni, nel precedente Gp di Stiria, che "potevano potenzialmente causare danni al mezzo e agli altri piloti".

"Non lo so" se la situazione con Yamaha si sistemerà, "quello che voglio fare ora è stare tranquillo, riflettere su tutto e provare a tornare forte, e soprattutto con tutto a posto". Lo ha detto Maverick Vinales, in un'intervista esclusiva a Sky Sport. "Ho accumulato una grande frustrazione - ha spiegato ancora -. In questi giorni è stata davvero difficile gestirla. Ribadisco, chiedo scusa alla Yamaha, non era mia intenzione finire così". Riguardo alla sospensione, lo spagnolo ha spiegato: "Rispetto la decisione della Yamaha, sono un pilota della Yamaha, è qualcosa che accetto".