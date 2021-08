Austria, incidente e incendio, la gara MotoGp riparte dopo lo stop

Terribile incidente poco dopo il via del Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate la Aprilia di Savadori e la Ktm di Pedrosa. Ne è nato un incendio con il relativo stop alla corsa dove era al comando la Ducati di Bagnaia. Savadori è stato portato via in barella mentre Pedrosa si è allontanato sulle sue gambe.

"Le condizioni generali sono buone. Il pilota sta bene, solo una contusione al piede destro sulla quale sarà fatta una Tac per valutare meglio la situazione". E' quanto emerso dalle valutazioni fatte al centro medico del circuito di Spielberg. Savadori, visibilmente zoppicante, ha espresso la volontà di tornare a correre subito nonostante lo choc per il brutto incidente capitatogli poco dopo il semaforo verde. Desiderio che non sarà assecondato.

A innescare l'incidente è stato Pedrosa, scivolando con la sua Ktm poi centrata in pieno dall'Aprilia di Savadori. Incidente inevitabile dal quale è scoppiato un incendio che si è propagato su tutta la pista. Spente le fiamme si sta lavorando per ripulire la pista e permettere alla corsa di riprendere.

Il Gran Premio d'Austria classe MotoGp è poi ripartito dopo lo stop di circa mezz'ora. Dopo il secondo semaforo verde in testa la Ducati di Miller. Pedrosa riparte, Savadori resta al box Aprilia. Problemi al via per Yamaha Vinales.