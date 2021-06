In Germania Oliveira vola in libere 2, Rossi penultimo

Miguel Oliveira su Ktm mette a segno il miglior tempo (1:20.690) nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Germania classe MotoGp sulla pista del Sachsenring. Poi le Yamaha di Fabio Quartararo (+0.220) e Maverick Vinales (+0.333). A lungo in testa Marc Marquez che alla fine chiude con il dodicesimo tempo.

Ancora lontano Valentino Rossi, 21/o e penultimo a 1″278, 22°: il pesarese cade come il fratello Luca Marini e Pol Espargarò, fortunatamente tutti senza conseguenze. Ultimo Francesco Bagnaia su Ducati a 1″521 di distacco dal primo.