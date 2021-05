Moto: Italia; procura apre inchiesta su morte Dupasquier

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, che al momento è senza indagati, sulla morte di Jason Dupasquier, il pilota svizzero di 19 anni morto all'ospedale di Careggi il 30 maggio dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente di gara sul circuito del Mugello. Dupasquier era rimasto coinvolto in un violento contatto in pista con altri due piloti mentre partecipavano alle qualifiche della classe Moto3 del Gp d'Italia sabato scorso. Il 19enne, un emergente della specialità sportiva, è deceduto la domenica mattina al Trauma Center dell'ospedale.