E' di Fabio Quartararo su Yamaha la pole della motogp in Spagna: il francese sulla pista di Jerez ha chiuso le qualifiche davanti a Franco Morbidelli e alla Ducati di Jack Miller. Quarto posto per Bagnaia. Per Quartararo è la quarta pole consecutiva sulla pista di Jerez. Valentino Rossi partirà dal 17/o posto.