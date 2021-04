Moto Spagna, Quartararo: 'Entusiasta di correre a Jerez'

I piloti della Yamaha Fabio Quartararo e Maverick Vinales affilano le armi in vista del prossimo Gran Premio di Spagna classe MotoGp. "Sono entusiasta di correre a Jerez questo fine settimana - assicura Quartararo - Iniziamo questo GP con molta fiducia. L'anno scorso ho vinto entrambe le gare su quella pista. Quest'anno inizio il Gp di Spagna avendo vinto le due gare precedenti. Certo, non si sa mai cosa può succedere in MotoGP, ma al momento mi sento bene, quindi faremo di nuovo del nostro meglio".

Felice di correre sulla pista di casa anche Vinales: "Normalmente, mi trovo molto bene a Jerez. È una pista in cui di solito andiamo veloci e siamo abbastanza continui. La gara di Portimao non è andata come previsto, ma l'anno scorso abbiamo visto quanto possiamo essere forti a Jerez".