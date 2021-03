Motogp Qatar: nel warm up Quartararo e Vinales su tutti

Yamaha ufficiali davanti a tutti nel warm up della MotoGP, in Qatar. Fabio Quartararo (1'55"147) ha preceduto Maverick Vianales (+0.138). Terzo tempo per la Ducati di Johann Zarco, quarto per la Honda di Alex Marquez.

Quindicesimo Francesco Bagnaia con la sua Ducati del team Lenovo, che oggi partirà dalla pole nel primo GP della stagione.

Il vento proveniente dal deserto continua a soffiare sul circuito di Losail, ma al momento non ha creato eccessivi problemi ai piloti e le sessioni di warm up si sono svolte regolarmente.