Motogp, prime libere Qatar: vola Morbidelli, nono Rossi

E' la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli la moto migliore nella prima sessione di prove libere della stagione 2021 della MotoGp. A Losail in Qatar, il pilota romano in 1'54''921 ha preceduto con gomme usate una ottima Aprilia guidata da Aleix Espargaro (+0'125) e la Ducati di Jack Miller (+0'191). Quinto tempo per il campione del mondo su Suzuki Joan Mir (+0'334) mentre chiude nono Valentino Rossi su Yamaha Petronas (+0'498) . Secondo turno alle 18. In Moto2 Bezzecchi (Sky VR46) è il leader delle FP1, mentre Acosta è il più veloce in Moto3.