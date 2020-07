Moto, Marquez: 'Inizio la settimana con nuova energia'

"Buongiorno. Inizio la settimana con nuova energia, ma prima voglio condividere con voi alcuni scatti relativi alla settimana che è appena passata". Così il campione del mondo della MotoGp Marc Marquez su Instagram ha voluto condividere alcuni scatti del suo omero destro prima e dopo l'operazione.

Il pilota spagnolo della Honda, operato martedì scorso, ha provato sabato a scendere in pista a Jerez partecipando alle libere 3 e 4, ma in Q1 ha gettato definitivamente la spugna per il dolore e per la mancanza di sensibilità. L'otto volte iridato ora avrà due settimane per recuperare in vista del terzo atto della stagione che vedrà la MotoGP in scena a Brno in Repubblica Ceca. Marquez ha già 50 punti di ritardo da Fabio Quartararo.