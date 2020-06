Moto: Dovizioso, futuro in Ducati? Vi faremo sapere...

"Sto benissimo, sono allenato come non mai visto che abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Non avendo eventi abbiamo forzato sull'allenamento, ho fatto tanto motocross per lavorare su certi aspetti che potrò portarmi dietro anche in pista". Così ai microfoni di Sky Sport, Andrea Dovizioso parla del mondiale che prenderà il via il prossimo 19 luglio. Un campionato sprint, dove sarà vietato sbagliare: "Ci sono tanti aspetti, già partendo a Jerez, dove non abbiamo mai girato a luglio con il caldo - ha detto il pilota della Ducati -. Abbiamo una gomma dietro che non abbiamo mai provato e saremo senza ritmo: faremo un test il mercoledì e poi subito in gara, è una cosa che non è mai successa. Sicuramente questi aspetti condizioneranno il Mondiale".

Il mercato piloti in casa Ducati è aperto, con Miller già sicuro del posto nel 2021 e Dovizioso in trattativa per il rinnovo: "Il futuro in Ducati? Vedremo, vi faremo sapere..." scherza il pilota italiano, che spera per Petrucci "di trovare un posto in MotoGP, visto il talento che possiede". Per quanto riguarda la rivalità con la Honda di Marquez, Dovizioso è chiaro: "Ci manca ancora un tassello per batterlo, lo stiamo cercando da tre anni. L'ultimo è sempre il più difficile, ma ci stiamo lavorando".