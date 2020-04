Fim e Dorna hanno ufficializzato il rinvio del gran premio di Francia di MotoGP previsto sul circuito di Le Mans il 17 maggio, a causa del persistere della pandemia. la decisione peraltro era attesa. In precedenza erano stati rinviati il primo gp stagionale in Qatar, poi sono saltati quelli di Spagna, Thailandia, Usa e Argentina. In assenza di altre decisioni quindi, la stagione del motomondiale potrebbe riprendere il 31 maggio con il gran premio d'Italia sul circuito del Mugello.