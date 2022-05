Giro: Di Luca, corsa a Pescara grande vetrina

(ANSA) - PESCARA, 14 MAG - Sale l'attesa in Abruzzo per l'arrivo del Giro d'Italia che domani vedrà la disputa della tappa Isernia-Blockaus: si tratta di una frazione dura e affascinante che porterà la carovana rosa sulla Maiella dove sono state scritte pagine epiche nella storia più o meno recente del Giro. E torna a parlare dopo diverso tempo Danilo Di Luca vincitore del Giro d'Italia ed abruzzese doc.

Per il 'killer di Spoltore' il ritorno del Giro d'Italia sopratutto a Pescara è molto importante. "È un grande evento - spiega all'ANSA - a livello mondiale. Ricordo la partenza del Giro da Pescara del 2001 con tantissima gente e quindi chiaramente si tratta di un momento importante a livello sportivo e di vetrina per la nostra regione". (ANSA).