F1: doppietta McLaren in Cina, squalificate le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Secondo gran premio di stagione e per la Ferrari la casella podio resta vuota.

E c'è di peggio perché in Cina sono arrivate post gara le squalifiche per entrambi i piloti di Maranello: a Charles Leclerc per violazione del peso della sua monoposto (sotto di un kg) e a Lewis Hamilton per il pattino posteriore risultato al di sotto dello spessore minimo richiesto dal regolamento tecnico.

Insomma, azzerati i pur modesti quinto e sesto posto con cui i due avevano rispettivamente chiuso il gp a Shanghai e zero punti per il Cavallino.

E pensare che il guizzo di Lewis Hamilton nella Sprint (prima vittoria con la Rossa) aveva in qualche modo illuso anche sulle potenzialità della SF-25, che invece in Cina, dopo l'esordio a Melbourne, non ha nemmeno sfiorato il podio. In una gara dominata dalle McLaren, alla prima doppietta di stagione, con Oscar Piastri che ha completato il suo week end perfetto con pole e vittoria - la terza in carriera - davanti al compagno di scuderia e leader del mondiale Lando Norris e alla Mercedes di un ottimo George Russell, le Ferrari erano comunque apparse spente.

A condizionare la gara, almeno quello del monegasco, prima della tegola successiva, sicuramente il contatto con il compagno di squadra in avvio che lo ha costretto a correre i 56 giri sul circuito di Shanghai con l'ala anteriore rotta. Un episodio che ha frenato Leclerc, ma comunque i rapporti di forza al momento restano chiari: superiorità indiscutibile della McLaren che si porta a casa il bottino pieno confermandosi la macchina da battere con una gara dominata dall'inizio alla fine.

Il 23enne australiano, partito in pole, è rimasto sempre al comando dando quasi l'impressione di non spingere al 100%, ma pensando (come pure Norris) a gestire il vantaggio sugli avversari. Primo fra tutti Russell, che si è visto superare da Norris in avvio ma poi ha tenuto il passo nonostante alle spalle prima Leclerc e poi Verstappen abbiano tentato l'assalto al podio. Vanificati dal pilota Mercedes che ha alzato il muro prendendosi d'autorità il terzo posto. Subito dietro l'olandese della Red Bull che dopo una partenza disastrosa ha beneficiato di un pit stop salvifico che lo ha riproiettato in avanti, fino al bel sorpasso nei giri finali ai danni di Leclerc sul lungo rettilineo della pista cinese.

La macchina campione del mondo mostra comunque dei limiti, attutiti dall'abilità di Verstappen, evidenti invece guardando al compagno di team Liam Lawson quasi doppiato. La gara di Hamilton, prima che arrivasse la sanzione, era da decifrare: il team principal Fred Vasseur difende la scelta di aver fatto fermare una seconda volta il britannico con l'obiettivo di agguantare il podio. Ma sir Lewis non mostra ritmo dopo il cambio gomme: con questa mossa perde la quinta posizione (dopo avere ceduto già la quarta) e non riesce nemmeno ad aiutare Leclerc dall'assalto (riuscito) di Verstappen che pure in partenza si era visto superare da entrambe le Ferrari.

"Non penso che stiamo tantissimo indietro, ma sappiamo che dobbiamo continuare a spingere - le parole a caldo di Vasseur - Sicuramente quando perdi metà dell'ala quello che ha fatto Leclerc è stato quanto di meglio. Più difficile capire quanto fatto da Lewis, ma lo stop per le gomme visto il degrado era giusto e non ha cambiato il risultato". E non c'è risposta al quesito su cosa sarebbe potuto cambiare se fosse stata cambiata l'ala alla monoposto di Leclerc, convinto addirittura che poteva vincere. "Onestamente la vittoria era alla portata, il passo era veramente buono, quello che è successo alla partenza non è colpa di nessuno, ma con quel danno non si poteva fare meglio" le parole di Leclerc. Al suo secondo gp dei grandi, Kimi Antonelli con la Mercedes porta a casa altri punti, e se non era contento dell'8/o posto forse il 18enne pilota emiliano cn due guadagnati per le squalifiche Ferrari può sorridere di più. A esultare di sicuro le McLaren, "week end super, è la vittoria che merito" le parole di Piastri. Tra due settimane si corre in Giappone e per la Ferrari test verità.

Classifiche dopo squalifiche Leclerc, Hamilton e Gasly

Classifica del Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale di Formula 1, corsa sul circuito di Shanghai (5,451 km), dopo le squalifiche di Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly

1) Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) 305,066 km in 1h30'55"026

2) Lando Norris (Gbr/McLaren-Mercedes) a 9"748

3) George Russell (Gbr/Mercedes) 11"097

4) Max Verstappen (Ola/Red Bull) 16"656

5) Esteban Ocon (Fra/Haas-Ferrari) 49"969

6) Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 53"748

7) Alexander Albon (Tha/Williams-Mercedes) 56"321

8) Oliver Bearman (Gbr/Haas-Ferrari) 1'01"303

9) Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1'10"204

10) Carlos Sainz Jr (Spa/Williams-Mercedes) 1'16"387

11) Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls-Red Bull) 1'18"875

12) Liam Lawson (Nzl/Red Bull) 1'21"147

13) Jack Doohan (Aus/Alpine-Renault) 1'28"401

14) Gabriel Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari) a 1 giro

15) Nico Hülkenberg (Ger/Sauber-Ferrari) a 1 giro

16) Yuki Tsunoda (Jpa/Racing Bulls-Red Bull) a 1 giro

Classifica Mondiale piloti

1) Lando Norris (Gbr) 44 punti

2) Max Verstappen (Ola) 36

3) George Russell (Gbr) 35

4) Oscar Piastri (Aus) 34

5) Kimi Antonelli (Ita) 22

6) Alexander Albon (Tha) 16

7) Esteban Ocon (Fra) 10

8) Lance Stroll (Can) 10

9) Lewis Hamilton (Gbr) 9

10) Charles Leclerc (Mon) 8

Classifica Mondiale costruttori

1) McLaren-Mercedes 78 punti

2) Mercedes 57

3) Red Bull 36

4) Williams-Mercedes 17

5) Ferrari 17

6) Haas-Ferrari 14

7) Aston Martin-Mercedes 10

8) Sauber-Ferrari 6

9) Racing Bulls-Red Bull 3

10) Alpine-Renault 0

