F1: doppietta McLaren in Cina, le Ferrari quinta e sesta ++

Doppietta McLaren al gp della Cina, seconda prova del mondiale di Formula 1. Oscar Piastri ha vinto davanti al compagno di scuderia Lando Norris, terza la Mercedes di George Russell. Quinto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha perso nel finale il duello con la Red Bull di Max Verstappen (quarto), sesta quella di Lewis Hamilton.

"Un super weekend, una macchina incredibile, eccezionale: è stato tutto super ed è la vittoria che pensavo di meritare dalla settimana scorsa". Oscar Piastri si gode il successo, il terzo in carriera, nel gp della Cina: il pilota australiano della McLaren, classe 2001, ha dominato la corsa, rimasto in testa per tutti i 56 giri. "Sono felicissimo - ha aggiunto -. Fiero della gara che sono riuscito a fare, non era semplice".

Si accontenta del secondo posto il compagno Lando Norris: "Il nostro passo si è dimostrato migliore, tanta gestione, Oscar ha meritato la vittoria e sono felice per la doppietta. E' andata come volevamo".

