F1: Sainz in pole con la Ferrari in Messico, 4/o Leclerc

Carlos Sainz con la Ferrari ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Messico. Alle sue spalle Max Verstappen con la Red Bull e Lando Norris con la McLaren. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc.

"Sono molto contento. Ho fatto un paio di grandi giri. I miei giri sono stati quasi perfetti. Normalmente non mi succede in Messico per la pista che è molto scivolosa. Con la Ferrari da Austin abbiamo fatto un passo aventi, anche in qualifica. La direzione è quella giusta. Ora guardiamo a domani. Per ora mi prendo la pole", ha detto Carlos Sainz commentando la pole position conquistata con la Ferrari nel Gp del Messico.

"Sicuramente la nostra priorità è portare entrambe le macchine al traguardo. Ovviamente se vinci, quei punti in più sono utili per la classifica costruttori. Speriamo di confermarci con il passo gara", ha concluso lo spagnolo che è alla sua sesta pole della carriera in Formula 1.

