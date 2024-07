Lewis Hamilton ha vinto il gp di Silverstone, 12/a gara del mondiale di formula 1. Il campione britannico della Mercedes sulla pista di casa ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen, terza la McLaren di Norris. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz, solo 14/a quella di Charles Leclerc in difficoltà per tutta la gara. Hamilton, che dalla prossima stagione guiderà la monoposto di Maranello, non vinceva in formula 1 da due anni e mezzo.



