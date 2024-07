F1 a Silverstone, Mercedes Russell in pole, 7/a Ferrari Sainz

Prima fila tutta Mercedes nel Gran Premio d'Inghilterra. George Russell ha conquistato la pole position a Silverstone davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terza la McLaren di Lando Norris davanti alla Red Bull di Max Verstappen, mentre è settima la Ferrari di Carlos Sainz.



Quinta posizione nel Gran Premio d'Inghilterra per la McLaren di Oscar Piastri davanti alla Haas di Nico Hulkenberg. Ottava la Aston Martin di Lance Stroll che ha preceduto la Williams di Alexander Albon e l'altra Aston Martin di Fernando Alonso.





Ferrari Leclerc fuori dalla top 10, partirà 11/a

Charles Leclerc è fuori dalla top 10 della griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Il pilota della Ferrari non è riuscito a qualificarsi alla Q3 non andando oltre l'undicesimo tempo nella Q2. Il monegasco domani partirà dunque dalla 11/a piazza. Fuori anche in Q1 anche la Red Bull di Sergio Perez, finito sulla ghiaia. Il messicano partirà dalla diciannovesima posizione.

