MotoGp: Olanda, Bagnaia vince la gara Sprint

Francesco Bagnaia, partito dalla pole, ha vinto la gara Sprint del GP di Olanda della classe MotoGP. Due ducati sui primi gradini del podio, con il secondo posto di Jorge Martin, attuale leader del mondiale. Terzo è giunto Maverick Vinales (Aprilia). Non ha tagliato il traguardo Marc Marquez, caduto al secondo dei 13 giri. Quarto posto per Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale, quinto per Fabio Di Giannatonio. Martin ora ha 180 punti nella classifica piloti, con Bagnaia secondo a -15 e Marc Marquez terzo a -44.











