F1: Red Bull avvia indagine interna su Horner

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, è stato accusato di comportamento inappropriato da una dipendente della scuderia austriaca, che sulla vicenda ha avviato un'indagine. Horner ha negato "completamente" le accuse con una dichiarazione al quotidiano olandese De Telegraaf. Red Bull in una nota afferma di aver preso le accuse "estremamente sul serio" e di aver avviato un'indagine indipendente che "sarà completata il prima possibile".

Raggiunto dal De Telegraaf, Horner, 50 anni, ha risposto: "Nego completamente queste affermazioni".

Il manager britannico, ex pilota, è team principal della Red Bull da quando ha iniziato a lavorare sulla griglia di F1 nel 2005 e ha vinto sette titoli piloti e sei campionati costruttori con il team.

Red Bull lancerà la sua nuova monoposto il 15 febbraio. La nuova stagione inizierà in Bahrain il 2 marzo.



