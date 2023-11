F1: la Ferrari di Leclerc in pole a Las Vegas

Charles Leclerc ha ottenuto la pole del gran premio di Las Vegas di Formula 1. Al fianco del pilota della Ferrari partira' in prima fila la Red Bull di Max Verstappen. Carlos Sainz aveva ottenuto il 2/o tempo ma per la penalità di 10 posizioni partirà 12/o.



La seconda fila della griglia di partenza del gran premio di Las Vegas sarà composta dalla Mercedes di George Russell e dalla sorprendente Alpine di Pierre Gasly. A seguire la Williams di Alex Albon quinto davanti al padrone di casa americano Logan Sargeant poi Bottas, Magnussen e Alonso. Fuori dalla top10 alcuni big come Lewis Hamilton, Sergio Perez ed i piloti McLaren.



