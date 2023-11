F1: Verstappen vince in Brasile, 17/o successo su 20 gare

Max Verstappen ha vinto il Gp del Brasile, suo 17/o successo in venti gare finora disputate nel Mondiale 2023 di Formula 1. Sul podio a Interlagos sono saliti anche Lando Norris con la McLaren e Fernando Alonso con l'Aston Martin. Carlos Sainz, con la Ferrari, ha chiuso al sesto posto, mentre Charles Leclerc non ha partecipato alla corsa per un problema tecnico avuto nel giro di ricognizione.





Leclerc: "Non e' un anno fortunato, serve viaggio a Lourdes"

Un problema tecnico, forse di natura idraulica, ha messo fuori causa Charles Leclerc nel giro di ricognizione del Gp del Brasile di Formula 1. Il monegasco ha perso il controllo della Ferrari ed è finito contro le barriere di protezione, impossibilitato a partire per i danni alla sua monoposto.

La gara è stata interrotta poco dopo il via con bandiera rossa per un incidente tra le monoposto di Magnussen e Albon. Si farà un'altra partenza per permettere di ripulire la pista e riparare le barriere.

"Non so dire cosa è successo, non ne ho idea al momento. Ho perso l'idraulica del volante, le ruote posteriori si sono bloccate, andando in protezione e ho perso la macchina. Fa male, sono dispiaciuto". Così Charles Leclerc dopo l'uscita di scena per una guasto alla Ferrari nel giro di formazione del Gp del Brasile. "E' un peccato, tutto il fine settimana ci eravamo preparati per fare un bella gara e poi tutto finisce così'...". "Quest'anno non è stato proprio il più fortunato per me, senza dubbio - ha proseguito -. Magari con un viaggio a Lourdes..Poi anche il fatto che sia accaduto tutto nella ricognizione mi ha impedito di ripartire. Ora con il team vedremo di capire cosa è successo".

