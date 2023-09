F1: la Ferrari di Sainz in pole position a Singapore

Carlos Sainz partirà dalla pole position nel GP di Singapore di F1, in programma domani sul circuito di Marina Bay. In prima fila, accanto alla Ferrari, la Mercedes di George Russell. In seconda fila con il terzo tempo la seconda Ferrari, quella di Charles Leclerc, seguito dalla McLaren di Lando Norris. Per Sainz è la quinta pole in carriera, la seconda consecutiva.

"Come a Monza, sono partito subito di slancio e ho avuto grande fiducia in tutte le sessioni. Sono rimasto concentrato soprattutto sul non fare errori, questa è una pista insidiosa per tutti ma con grande concentrazione siamo riusciti a raggiungere la pole" ha detto Carlos Sainz a Sky Sport dopo le qualifiche del GP di Singapore. Sainz ha poi fissato l'obiettivo in vista di domani: "In alcune piste abbiamo un'ottima macchina soprattutto sul giro secco - ha proseguito il pilota Ferrari -, in questo circuito è andata bene così come era avvenuto a Monza. Sappiamo che sul passo gara abbiamo dei punti deboli, ma stiamo facendo progressi. La Mercedes in gara normalmente è più veloce e avranno una strategia diversa, dovremo tenerli d'occhio, ma abbiamo una nostra strategia e l'obiettivo è la vittoria.".



