F1, Leclerc: 'In Belgio speriamo di essere competitivi'

"Speriamo di essere competitivi in questo fine settimana. Fatico nelle condizioni di metà asciutto o metà bagnato, ma sono ottimista perché abbiamo lavorato tanto". Così Charles Leclerc in avvicinamento al GP del Belgio.

Interpellato in conferenza stampa sul momento non facile del team, il ferrarista ha risposto: "Sono tutti vicini, specie in qualifica e noi dobbiamo concentrarci sui piccoli dettagli che possono avere una conseguenza sui risultati, sia in qualifica che in gara. Nel complesso siamo abbastanza veloci e ci stiamo impegnando per tornare a un buon livello".



