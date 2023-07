F1, Hamilton: 'Dopo l'Ungheria possiamo essere ottimisti in Belgio'

"Possiamo essere ottimisti dopo il sabato in Ungheria e abbiamo capito che problema abbiamo avuto al via del GP. E qui porteremo altri aggiornamenti". E' positivo l'approccio al GP del Belgio di Lewis Hamilton, dopo la pole ottenuta all'Hungaroring. "Stiamo cercando di mettercela tutta lavorando, analizzando il nostro rendimento per imboccare la strada giusta. È stata una stagione discreta finora - ha detto in conferenza stampa il pilota della Mercedes - anche se non siamo dove vorremmo. Pensavamo di essere in una posizione migliore rispetto al 2022. Una battaglia in salita, ma sono fiero del team perché siamo secondi. Vincere una gara? Non sono convinto di poter competere con Red Bull, ma mai dire mai...".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA