F1: al Gp d'Ungheria Red Bull e Verstappen da primato

Nel giorno in cui a Fukuoka è crollato l'ultimo record mondiale della leggenda del nuoto Michael Phelps, nella vicina Budapest è entrato nei libro dei ricordi un altro primato, ancora più longevo e il cui ricordo e' legato a due grandi del volante, Ayrton Senna e Alain Prost. La Red Bull, dominando con Max Verstappen il Gp d'Ungheria, ha conquistato la sua 12/a vittoria consecutiva di scuderia in Formula 1, migliorando le 11 che aveva ottenuto la McLaren nella stagione 1988. Una giornata memorabile per il team anglo austriaco e per il campione olandese, che da parte sua ha infilato il settimo successo individuale di fila e il nono stagionale, procedendo spedito verso il suo terzo titolo mondiale. Curiosamente, all'Hungaroring, a impedire la doppietta Red Bull è stata una McLaren, quella di Lando Norris, che è riuscito a tenere a bada la rimonta di Sergio Perez, che era partito nono. L'11/a gara stagionale ha confermato in pieno le difficoltà della Ferrari, che su un circuito in teoria favorevole dopo qualifiche non brillanti ha fatto seguire una gara deludente. Charles Leclerc, partito dalla sesta piazza, ha terminato settimo, causa anche una penalità di 5'' inflittagli per aver superato la velocità massima in pit lane. Carlos Sainz dall'11/a posizione è salito all'ottava, non certo un balzo memorabile considerato anche il ritardo di oltre un minuto sul vincitore. Le Rosse sono risultate comprimarie come le Aston Martin (nona e decima) in una gara che oltre alle ovvie Red Bull ha visto brillare le McLaren e le Mercedes, tanto che George Russell, partito dalla penultima fila, è riuscito a raggiungere e superare le due monoposto del Cavallino

. "Di solito ci troviamo bene su queste piste, ma dobbiamo lavorare sulla sensibilità della macchina sul vento, facciamo fatica - ha commentato Leclerc -. E' stato un inizio di stagione difficile, dobbiamo lavorare. Non sono demoralizzato, darò tutto fino all'ultima gara. sono motivato al 200%. Purtroppo per ora non abbiamo la macchina per sorpassare, ma spero che arriverà presto il nostro momento". Le sorti del gran premio si sono decise alla prima curva, quando Verstappen ha beffato Lewis Hamilton che era partito dalla pole ed è andato al comando, cominciando una cavalcata vittoriosa al volante di una macchina in tutto. L'olandese è arrivato al traguardo con oltre 30 secondi di vantaggio su Norris, un successo esaltante. "Per la squadra 12 vittorie di fila sono incredibili. Speriamo di poter mantenere questo slancio per molto tempo", ha detto Verstappen, che dopo qualche lieve difficoltà nel weekend ha messo tutti a tacere. "Ho fatto una buona partenza, avevo l'interno e sapevo che la curva era mia, quindi tutto ha funzionato bene. Poi, è stata la mia gara e la macchina è stata fantastica". Hamilton è rimasto sorpreso dall'attacco di Verstappen e si è fatto superare anche dalle due McLaren, scivolando al quarto posto che ha poi ha portato fino al traguardo, tenendo dietro il giovane Oscar Piastri. Tra una settimana si torna in pista, a Spa, per l'ultima gara prima della breve sosta d'agosto. In Belgio è prevista la terza gara sprint della stagione, con le qualifiche il venerdì e il sabato occupato dalla sprint shootout e dalla gara breve



Ordine d'arrivo e classifiche del Gp d'Ungheria

1. Max Verstappen (Ola/Red Bull) in 1h38.08.634

2. Lando Norris (Gb/McLaren) a 33.731

3. Sergio Perez (Mes/Red Bull) 37.603

4. Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) 39.134

5. Oscar Piastri (Aus/McLaren) 1.02.572

6. George Russell (Gb/Mercedes) 1:05.825

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)* 1:10.317

8. Carlos Sainz (Spa/Ferrari) 1:11.073

9. Fernando Alonso (Spa/Aston Martin) 1:15.709

10.Lance Stroll (Can/Aston Martin) a 1 giro

11.Alexander Albon (Tai/Williams) a 1 giro

12.Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) a 1 giro

13.Daniel Ricciardo (Aus/AlphaTauri) a 1 giro

14.Nico Hülkenberg (Ger/Haas) a 1 giro

15.Yuki Tsunoda (Gia/AlphaTauri) a 1 giro

16.Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo) a 1 giro

17.Kevin Magnussen (Dan/Haas) a 1 giro

18.Logan Sargeant (Usa/Williams) a 3 giri.

* penalità di 5 secondi per eccesso di velocità sulla pit lane.

Classifica mondiale piloti

1. Max Verstappen (Ola) punti 281

2. Sergio Perez (Mes) 171

3. Fernando Alonso (Spa) 139

4. Lewis Hamilton (Gb) 133

5. George Russell (Gb) 90

6. Carlos Sainz (Spa) 87

7. Charles Leclerc (Mon) 80

8. Lando Norris (Gb) 60

9. Lance Stroll (Can) 45

10.Esteban Ocon (Fra) 31

11.Oscar Piastri (Aus) 27

12.Pierre Gasly (Fra) 16

13. Alexander Albon (Tai) 11

14. Nico Hülkenberg (Ger) 9

15. Valtteri Bottas (Fin) 5

16. Zhou Guanyu (Cin) 4

17. Yuki Tsunoda (Gia) 2

18. Kevin Magnussen (Dan) 2

Classifica mondiale costruttori

1. Red Bull punti 452

2. Mercedes 223

3. Aston Martin 184

4. Ferrari 167

5. McLaren 87

6. Alpine 47

7. Williams 11

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10.AlphaTauri 2

