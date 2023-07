F1: Vasseur, 'non abbiamo gestito bene le gomme'

"Abbiamo faticato ad avere un quadro chiaro della situazione prima della sessione e a gestire bene le gomme. Non abbiamo fatto un buon lavoro. Mi aspettavo di più da Leclerc? Sì, ma la sfida era molto tirata. Perdi una fila per pochi centesimi. In questi casi puoi sempre fare qualcosa di più". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, commentando le qualifiche del Gp d'Ungheria.

"Siamo dietro ad Hamilton, al quale eravamo stati davanti per tutta la sessione, mentre essere dietro a Max era più prevedibile - ha aggiunto Vasseur ai microfoni di Sky Sport - L'Alfa Romeo invece ha dato una bella lezione a tutti. Tutti ci concentriamo sempre sugli aggiornamenti, loro non hanno portato nulla di specifico eppure sono passati dal fondo alle prime posizioni. Questo significa che interpretando bene il pacchetto disponibile si possono fare passi avanti".





