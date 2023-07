Gp Ungheria: la pioggia disturba la prima sessione di libere

Pioggia protagonista nella prima sessione di prove libere del Gp d'Ungheria, 11/a prova del mondiale di Formula 1 che si correrà domenica all'Hungaroring.

Non tutti i piloti sono riusciti ad entrare nella classifica dei tempi e quelli realizzati sono poco indicativi, In ogni caso il migliore è stato George Russell con la Mercedes, davanti a Oscar Piastri (Mclaren), Fernando Alonso e Lance Stroll e Lando Norris (Aston Martin).

Quanto alle Ferrari, Charles Leclerc ha fatto segnare il settimo crono, mentre Carlos Sainz è finito fuori pista facendo scattare la bandiera rossa per liberare il tracciato dalla sua monoposto. Peggio di lui, Sergio Perez, che è finito a muro danneggiando seriamente la sua Red Bull. Max Verstappen non è riuscito a concludere nemmeno un giro cronometrato.



