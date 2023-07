Gp Ungheria: la Ferrari di Leclerc davanti nelle libere 2

La Ferrari di Charles Leclerc è la più veloce nelle seconde libere in vista del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Sul circuito di Budapest, la Rossa del monegasco ha fermato il tempo sull'1'17''686 precedendo la McLaren di Lando Norris (+0''015) e la Alpine Renault di Pierre Gasly (+0''232). Solo undicesima la Red Bull di Max Verstappen (+0''593) dietro anche all'altra Ferrari di Carlos Sainz (+0''496). In fondo al gruppo l'altra Red Bull di Sergio Perez, diciottesima a +1''292 da Leclerc. Molto indietro anche la Mercedes con Lewis Hamilton sedicesimo (+1''060) e George Russell addirittura ultimo (1''489).

Quattordicesimo Daniel Ricciardo al suo ritorno come pilota titolare in Formula 1 in Alpha Tauri ((+0''699).







