F1: Ricciardo all'Alpha Tauri al posto di de Vries

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Torna in pista in Formula 1 Daniel Ricciardo, attuale terzo pilota della Red Bull. L'australiano è stato chiamato dall'Alpha Tauri al posto dell'olandese Nyck de Vries, che il team ha deciso di sostituire a causa dei non brillanti risultati ottenuto finora. Ricciardo, 34 anni, sarà al volante della monoposto già dal Gp d'Ungheria del 23 luglio e fino al termine della stagione, ha annunciato il team satellite della Red Bull.

"Daniel conosce già molti di noi, la sua integrazione sarà quindi facile - ha dichiarato il direttore di AlphaTauri, Franz Tost -. Il team beneficerà anche della sua esperienza, visto che ha vinto otto gran premi di Formula 1". Ricciardo era stato alla Toro Rosso nel 2012 e 2013 e quindi alla Red Bull tra il 2014 e il 2018, prima di passare alla Renault (2019-2020) e quindi alla McLaren nel 2021. Al termine della scorsa stagione, il team inglese lo ha sostituito con il connazionale Oscar Piastri.

