F1: Silverstone; Leclerc, 'Ci è mancato completamente il passo'

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Nel primo stint non c'era tanto degrado, ma è mancato completamene il passo. Avevamo poca trazione in uscita dalle curve veloci e quindi perdevamo molto rispetto a chi ci precedeva. Siamo entrati prima del previsto per coprirci da Russell e poi siamo stati anche un po' sfortunati con la Safety Car. Sono finito dietro Albon, ma eravamo tutti con il DRS aperto e non c'era modo di recuperare".

Così, ai microfoni di Sky Sport, Charles leclerc commenta il nono posto della sua Ferrari al gran premio di Gran Bretagna.

"Penso che oggi non ci fosse di più di quanto visto: McLaren e Mercedes erano più veloci di noi", le parole di Carlos Sainz. "Eravamo in lotta con Mercedes, il mio stint con la media è stato buono, poi ho dovuto estendere quello con la hard - sottolinea lo spagnolo della Ferrari che ha chiuso al 10/o posto - la safety car è uscita nel momento per noi peggiore. Abbiamo deciso di rischiare stando fuori con la mescola dura, cosa che ha pagato all'inizio, ma poi l'ho pagata contro tutti coloro che le avevano più morbide e fresche. Si poteva fare meglio" .

(ANSA).