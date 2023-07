F1: Leclerc, 'oggi poco da fare, era impossibile sorpassare'

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Oggi c'era poco da fare, era impossibile sorpassare": e' tutta in questa frase la delusione di Charles Leclerc, nono al Gp di Silverstone dopo i segnali positivi dell'ultimo gran premio e delle libere. "Il primo stint non c'era degrado ma neanche il passo. Ci siamo fermati presto per fare la strategia su Russell e sfortunati sulla safety. Poi era impossibile sorpassare, Albon aveva il DRS. Il problema principale è stato il ritmo - ha detto a Sky il pilota Ferrari - , facevamo fatica nelle curve veloci e in trazione, abbiamo pagato tanto lì. Sulla scelta della gomma Rossa non ho dubbi, è stata la scelta giusta. Avevamo una nuova media, ma non era la gomma: c'era il treno di DRS e c'era poco da fare". (ANSA).