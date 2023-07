F1: a Silverstone Verstappen in pole, seconda fila Leclerc

Max Verstappen (Red Bull) ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna in programma domani sul circuito di Silverstone, decima prova del mondiale di formula 1. L'olandese campione del mondo in carica ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto tempo e seconda fila per Charles Leclerc, quinto Carlos Sainz.