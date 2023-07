F1: Silverstone; Leclerc, 'L'obiettivo in gara è il 2/o posto'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "L'obiettivo è andare a prendere il secondo posto": parola di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari domani a Silverstone partirà dalla seconda fila.

"Nell'ultimo settore l'approccio che ho avuto prima non ha pagato - le sue parole ai microfoni di Sky - In queste condizioni è difficile, ho fatto fatica anche nella curva 6 e 7.

Ho lavorato tanto, abbiamo fatto passi in avanti in Q1 e Q2, mentre in Q3 a volte va bene a volte no, oggi non è andata bene.

La McLaren va veramente forte, siamo rimasti sorpresi ma vediamo il loro passo gara. L'obiettivo è andare a prendere il 2° posto, la Mercedes è forte nel long run mentre McLaren non lo sappiamo.

In Fp1 ho avuto un buon feeling, in Fp2 sembravamo fare più fatica. Per quanto ci riguarda non ho molte risposte". (ANSA).