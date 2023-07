E' della Ferrari di Charles Leclerc il miglior tempo nella terza e ultima sessione di libere a Silverstone. Il monegasco ha girato in 1:27.419. Secondo Albon su Williams, ma seconda parte della sessione condizionata dalla pioggia. Sesto tempo per la 'rossa' di Carlos Sainz mentre il campione del mondo in carica, Max Verstappen, dominatore della giornata di ieri, ha fatto segnare l'ottavo crono. Problemi elettronici per l'Alfa di Zhou che non è sceso in pista.