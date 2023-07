F1: a Verstappen anche le 2/e libere di Silverstone, poi Sainz

Venerdì di prove libere in Gran Bretagna nel segno di Max Verstappen: il campione del mondo è il più veloce in entrambe le sessioni. Dalla Ferrari segnali incoraggianti, con Sainz che archivia le FP2 al secondo posto, mentre Leclerc non è sceso in pista nel pomeriggio a causa di un problema elettrico. Albon terzo la sorpresa.